Порошенко уверен, что Россию привлекут к ответственности за катастрофу MH17

Глава государства верит, что в деле о катастрофе MH17 удастся добиться правосудия.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в деле о кататсрофе самолета «Малайзийских авиалиний» «Боинг 777» (рейс MH17) удастся добиться правосудия.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Еще один важный элемент нашего дела в Международном суде – это сбивание в 2014 году самолета MH17 и причастность России к этой ужасной трагедии", - сказал президент.

"Важно, что Австралия и Нидерланды недавно присоединились к усилиям Украины привлечь Россию к ответственности за это преступление", - заявил Порошенко.

"Международное сообщество в очередной раз призывает Россию признать свою ответственность и прекратить деструктивные действия как в Украине, так и в других местах. Мы знаем, что правовой путь является наиболее продолжительным, но уверены, что в конечном итоге он позволит нам добиться правосудия", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. В оборонном ведомстве утверждали, что ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223 зенитно-ракетную бригаду в город Теребовля Тернопольской области.

В ответ Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета заявила, что готова изучить новые «доказательства» России в деле о сбитии самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.