В Киеве под зданием МИД проходит митинг с требованием выслать посла Венгрии (фото)

Сейчас участие в митинге принимают около 100 человек. Порядок охраняют примерно 50 правоохранителей.

В среду, 26 сентября, в Киеве под Министерством иностранных дел проходит митинг с требованием к главе ведомства Павлу Климкину выслать из Украины венгерского консула на Закарпатье. Организаторами акции являются члены "Национального корпуса".

Об этом сообщает "24 канал".

Сейчас участие в митинге принимают около 100 человек. Порядок охраняют примерно 50 правоохранителей. Ситуация спокойная.

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Как сообщал УНИАН, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам в Берегово Закарпатской области раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула и заверил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.