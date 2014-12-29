Штайнмайер призвал к скорейшему продолжению минских переговоров

Важным и обнадеживающим сигналом назвал немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер то, что результатом последнего раунда переговоров контактной группы в Минске стал обмен несколькими сотнями пленных между сепаратистами и Киевом. Соответствующее заявление было размещено на сайте немецкого внешнеполитического ведомства, передает DW.DE.

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Теперь, по словам дипломата, нужно упорно взяться за другие центральные вопросы минских договоренностей - такие, как определение линии разграничения между сторонами конфликта. Немецкий министр отмечает, что учитывая зиму еще более насущным становится достижение стабильных договоренностей в вопросе гуманитарной поддержки жителей восточной Украины.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также выступает за скорейшее проведение последующих переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. "Мы поддерживаем неустанные усилия ОБСЕ, направленные на то, чтобы как можно скорее вернуть к столу переговоров всех участников контактной группы". Все стороны, включая Москву, по его словам, должны конструктивно использовать свое влияние на участников, осуществляя таким образом важный вклад в стабилизацию ситуации.