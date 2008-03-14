НСНУ закрепила депутатов за территориальными округами

Партия "Народный Союз Наша Украина" решила закрепить своих народных депутатов за территориальными округами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Виннице сообщил председатель Политсовета партии Вячеслав КИРИЛЕНКО на встрече с партактивом области.

"Мы разработали графики посещения депутатами территориальных округов", - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что посещение регионов начнется в конце марта и расписано до конца работы сессии парламента. "Март - первый месяц работы народных депутатов в округах, и расписан этот график аж по 15 июля", - отметил председатель Политсовета НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО также заметил, что в каждом округе депутаты должны посетить все районы, и отчитаться перед руководством партии. "При этом параллельный отчет о посещении региона, независимо от депутата, будет предоставлять местная партийная организация. Такие визиты станут критерием участия депутатов в формировании избирательных списков на следующие выборы", - сказал он, добавив, что за Винницкой областью закреплены депутаты Владимир ПОЛЯЧЕНКО и Владимир МОЙСИК.