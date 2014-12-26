Россия своими "гумконвоями" нарушает международное право - Московский Красный Крест

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил глава Московского городского отделения Российского Красного Креста Игорь Трунов.

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"Десять конвоев абсолютно верно расценили (западные страны и украинские власти называют такие конвои вторжением - УНИАН). Мне не хочется кидать камень в огород наших структур, нашего государства, я законопослушный гражданин России. Но есть международное право. Что такое МЧС - военизированная структура российского государства. Как военизированная структура попала на территорию чужого государства? Не важно какого, самопровозглашенного или это Украина - это чужое государство, это не Россия", - сказал Трунов.

"Она (оккупированная территория - УНИАН) субъект международного гуманитарного права - нет. Она регламентирована какой-то конвенцией - нет. Тогда что это? Это вторжение, это нарушение, этого делать нельзя", - подчеркнул он.

По слова Трунова, он разделяет беспокойство международного сообщества и украинских властей относительно грузов, которые доставляются этими российскими "гумконвоями" на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса. В частности, он подчеркнул, что в первую очередь это касается поставок оружия и боеприпасов боевикам на востоке Украины под видом гуманитарной помощи.

"Двойное назначение, оружие - недопустимые вещи. Мы не должны гуманитарные грузы поддавать сомнению. Поэтому, естественно, легитимная помощь - она подразумевает отсутствие товаров двойного назначения, как минимум. А то, о чем мы говорим, - это косвенное нарушение международного гуманитарного права, то есть, скорее всего, привезли оружие", - подчеркнул он.

В то же время Трунов отметил, что первым и единственным легитимным гуманитарным конвоем из России на восток Украины является партия грузов, которая была доставлена Московским Красным Крестом во взаимодействии с Луганским отделением Красного Креста при поддержке МЧС РФ. В частности, эту гуманитарную помощь 20 декабря в Луганск привезли 15 грузовиков. По словам Трунова, они доставили 80 тонн продовольствия, а также дезинфицирующих средств и медицинских изделий, разгрузка осуществлялась на складах Луганской медицинской академии.

"Там еще находятся 2 наших сотрудника, которые контролируют распределение. Наша цель была 5 детских домов на территории Луганска и бесплатные столовые на территории церквей и монастырей, где бесплатно кормят социально необеспеченных", - пояснил он.

По словам Трунова, перед тем как отправить эту гуманитарную помощь в Луганск, Московское отделение Красного Креста подписало соответствующее соглашение "о горизонтальных отношениях" с Луганским Красным Крестом.

При этом он отметил, что МКК является субъектом международного гуманитарного права, а МЧС имеет право беспошлинно вывозить грузы с территории России.

"Наш гуманитарный конвой был первым легитимным с точки зрения международного гуманитарного права. И мы единственный на сегодняшний день легитимный конвой в соответствии с российскими нормами права и международными нормами права", - подчеркнул Трунов и добавил, что Московский Красный Крест выступает исключительно за легитимные поставки гуманитарной помощи нуждающимся на востоке Украины.

В то же время Трунов сообщил, что вся колона шла в сопровождении МЧС РФ. Как он пояснил, российскую таможню нельзя преодолеть беспошлинно Красному Кресту или какой-то другой благотворительной структуре. Единственным субъектом в России, который может это сделать беспошлинно, является МЧС РФ.

"Поэтому у нас соглашение с МЧС, и мы совместно с ними ехали. Как только колона пересекает российскую границу, МЧС РФ становится нелегитимным, а легитимный только Красный Крест с позиции международного гуманитарного права, потому что это регламентируется конвенцией. Мы субъект, мы подпадаем под все конвенции, под все дополнительные протоколы, и вся колона идет под нашими флагами. А так как у нас есть соглашение с украинским (Луганским) Красным Крестом, они стояли, встречали нас на границе, где мы передали им грузовики", - пояснил он.

Кроме того, Трунов утверждает, что на украинско-российской границе представители ОБСЕ и украинские пограничники досмотрели груз и зафиксировали этот «гумконвой» как колону Красного Креста.

"Вот это с позиции закона абсолютно правильно. Все остальное - это непонятно что, и как оно туда проникает? Особенно если смотреть с позиции российского права. Все, что было до этого, вызывает вопросы, и я согласен с опасениями международного сообщества", - отметил он.

Второй гуманитарный конвой МКК планирует отправить в Донецк уже 15 января.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск. В составе этой колонны в Луганск Московское отделение Красного Креста также доставило «гуманитарную помощь».

В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и угля, а также тела убитых в Украине российских солдат.

24 декабря в МИД Украины заявили, что рассматривают конвой Московского отделения Красного Креста в одной плоскости с печально известными серийными «гуманитарными конвоями».

По словам пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебыйниса, украинская сторона не получала никакого сообщения об этом конвое, не согласовывала его и не имеет какой-либо информации о содержании его груза.

По его словам, о несогласовании «московского конвоя» и своем непривлечении к нему МИД Украины проинформировали Международный комитет Красного Креста со штаб-квартирой в Женеве и Национальное общество Красного Креста Украины.