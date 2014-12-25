ВР отложила введение в действие закона о госслужбе

За данное решение проголосовали 266 из 319 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеРада поддержала продление госвыплат пострадавшим на Майдане

Народный депутат Олег Ляшко отметил, что введение в действие закона о госслужбе с 1 января 2015 года привел бы к увеличению расходов из госбюджета в размере 37 млрд грн.

Народный депутат Алена Шкрум (фракция "Батькивщина") отметила, что в настоящее время готовится новая редакция закона о госслужбе, который планируется принимать в январе 2015 года, и поэтому нецелесообразно с 1 января 2015 вводить в действие данный закон.

Она отметила, что предполагается принятие новой редакции закона, который будет основываться на европейских принципах публичной службы.

Как сообщалось, новая редакция закона о госслужбе была принята Радой 17 ноября 2011 года, а подписана президентом 10 января 2012 года. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2013 года, но все время парламент переносил срок вступления в силу данного закона.