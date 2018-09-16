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Среди оккупационной власти Крыма "всплыл" украинский чиновник

16:05, 16 сентября 2018
Политика
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Сергей Калиниченко в 2016 году работал на госслужбе в Днепропетровской области / "Крым. Реалии"

Крымские активисты выявили в подконтрольной России администрации Ялты «​украинское наследие»​. Оказалось, что начальник департамента имущественных и земельных отношений Сергей Калиниченко всего два года назад работал на госслужбе в Днепропетровской области, а теперь благополучно служит России в главном курортном городе полуострова.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Активисты установили, что "начальник департамента имущественных и земельных отношений" Сергей Калиниченко в 2016 году работал на госслужбе в Днепропетровской области.

Документы на конкурс он подал весной 2015 года и дал разрешение на проведение в отношении него проверки, предусмотренной законом об очищении власти. Этот закон, напомним, устанавливает 10-летний запрет на занятие должностей во власти для тех, кто работал в команде беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Проверка в отношении Калиниченко проводилась в мае 2015 года.

&quot;Крым. Реалии&quot;

Отмечается, что через неделю после назначения в ГМСУ в Днепропетровской области, Калиниченко попытался прививать подчиненным патриотизм. Он пришел на работу в вышитой рубашке и инициировал в коллективе празднование Всемирного дня вышиванки для "чувства единства и принадлежности к единому народу".

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Несмотря на годовое ожидание назначения, Калиниченко проработал на своей должности лишь 1,5 месяца. Как сообщили в ГМСУ, он уволился из ведомства по соглашению сторон и прекратил исполнять свои обязанности в июне 2016 года.

Должность начальника департамента имущественных и земельных отношений Ялты чиновник занял в начале февраля 2018 года.

В пресс-службе "администрации" Ялты его представляли как человека, имеющего большой опыт работы в городе. В частности, в начале 2000-х он возглавлял Ялтинский городской отдел Госмиграционной службы Украины, затем был советником главы администрации Ялты и руководил юридическим отделом в частной компании.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила въезд на территорию страны британскому коммунисту Эндрю Мюррею, который является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

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Теги: #Крым#оккупация Крыма