Президент лично оплатил свой перелет в рамках госвизита - Березенко

«У нас был перелет, где президент как физическое лицо подписал договор с Госавиакомпанией и оплатил свой перелет в рамках государственного визита. Мы проконсультировались с юристами, и они подтвердили, что это возможно», - заявил в интервью Лига.нет руководитель ДУС Сергей Березенко.

Эта ситуация, по словам Березенко, возникла из-за жесткого секвестра бюджета Государственного управления делами, который сокращен, по меньшей мере, на 140 млн. долл.

«Давайте посмотрим на расходы ДУС в последний год правления Кучмы: это 500 млн. грн., что по курсу 5,0 грн. за доллар равнялось $100 млн. У Януковича в 2012 году бюджет составлял 1,5 млрд грн, по курсу 8,0 это $190 млн, - говорит Сергей Березенко. - Нам на 2014 год согласно бюджету, который приняла еще та Верховная Рада, досталось 1,2 млрд. грн. В течение года мы провели два секвестра, в результате чего у ДУС осталось 905 млн грн. На 2015 год мы будем закладывать не более 850 млн грн. Для сравнения, Януковичу в 2012 году было заложено на перелеты 42 млн грн, Порошенко - 6,5 млн грн. Когда весной сокращали бюджет, "резали" расходы Администрации, в результате осталось 6,5 млн. грн».

«Реально нет денег: последние две недели Госказначейство очень ограничило выплаты, - заявил Березенко, добавив, - поэтому нам очень важно сократить расходы и научится зарабатывать. Мы получили в этом году дополнительный самолет АН-148. Обычный борт на 50-60 мест". Мы этот рейс поставили на коммерческую деятельность, чартер может заказать кто угодно. Услуга пользуется спросом, к примеру, у футбольных команд. Скоро мы получаем еще один борт, уже готово постановление Кабмина на этот счет. На этом можно зарабатывать до 10 млн. грн. в год».