В Москве после ликвидации Захарченко "засветился" экс-главарь "ЛНР" Плотницкий (фото)
09:17, 10 сентября 2018Политика
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Ранее сообщалось, что Игорь Плотницкий после бегства из оккупированного Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес
Фото сделано украдкой / фото Sergey Belous, Telegram
Похожего на бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого человека заметили в московском ресторане «То да сё» на улице Смоленской 3 сентября.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Белоус, освещающий события в оккупированных районах Донбасса, опубликовав соответствующие фотографии.
«Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений - Плотницкого. Сделала фото украдкой. 3 сентября, заведение "То да се" на "Смоленской"», – говорится в сообщении.
Ранее журналист, который сотрудничает с российскими пропагандистскими ресурсами, Александр Чаленко, сообщил, что Плотницкий после бегства из оккупированного Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес.
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