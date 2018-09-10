В Москве после ликвидации Захарченко "засветился" экс-главарь "ЛНР" Плотницкий (фото)

Ранее сообщалось, что Игорь Плотницкий после бегства из оккупированного Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес

Похожего на бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого человека заметили в московском ресторане «То да сё» на улице Смоленской 3 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Белоус, освещающий события в оккупированных районах Донбасса, опубликовав соответствующие фотографии.

«Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений - Плотницкого. Сделала фото украдкой. 3 сентября, заведение "То да се" на "Смоленской"», – говорится в сообщении.

Ранее журналист, который сотрудничает с российскими пропагандистскими ресурсами, Александр Чаленко, сообщил, что Плотницкий после бегства из оккупированного Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес.