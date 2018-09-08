Порошенко не стал прогнозировать время завершения войны в Украине, чтобы не быть "сторонником популистов"

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что залогом мира является сильная армия.

Президент Петр Порошенко исключил возможность заключения мира с Россией на условиях капитуляции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

«Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдаётся украинская территория, мир, когда сдаётся Украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх - это не мир для Порошенко и не мир для Украины», - сказал президент.

Он отметил, что залогом мира являются украинские Вооруженные силы, сильная армия.

«Чем сильнее будет наша армия, тем скорее будет мир. Чем сильнее будет международная солидарность вокруг Украины, тем скорее будет мир. Чем жестче будут санкции по отношению к стране-агрессору, тем скорее будет мир», - подчеркнул президент.

На уточняющий вопрос, когда именно будет мир, глава государства отметил: «Я не буду обещать час. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее».

Президент подчеркнул, что власть делает все, чтобы Украина имела стратегическую перспективу организованной и эффективной системы безопасности в государстве, в том числе благодаря закону о национальной безопасности.

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Кроме того, он подчеркнул, что изменениями в Конституцию о закреплении курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию должно быть четко зафиксировано в преамбуле Основного закона, в задачах для президента, Верховной Рады и правительства, а в Заключительных положениях - ликвидация возможности иметь российские военные базы, включая Севастополь, на территории Украины.

«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем - мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора либо у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции, и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа», - подчеркнул глава государства.

Порошенко напомнил, что, в соответствии с данными социологических опросов, большинство украинцев поддерживает европейское и евроатлантическое движение Украины как ключевой фактор обеспечения безопасности государства. По словам президента, НАТО оказалось, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, единственным возможным и эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

«Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая Азовское море», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что на днях на заседании СНБО были четко определены планы действий и реакций, начиная с военных и заканчивая экономическими, начиная с политических и заканчивая юридическими и судебными, где РФ должна ответить за нарушения законов и международного права.