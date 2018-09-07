"Самопомич" исключила из партии четырех депутатов Киевсовета

Причиной стало "нанесение значительного ущерба репутации политической силы".

Исполнительный комитет политической партии "Самопомич" решил исключить депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, который возглавлял фракцию партии, а также Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии. Причиной стало "нанесение значительного ущерба репутации политической силы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

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"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га", - говорится в сообщении.

В "Самопомочи" отметили, что несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии, депутат Марченко использовал свой мандат для "реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве".

В руководстве "Самопомочи" отмечают, что все обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка.