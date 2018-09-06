«Умань любит Трампа»: паломники-хасиды установили в городе баннер в поддержку американского президента
В городе Умань (Черкасская область) паломники, по традиции прибывшие на празднование иудейского Нового года, установили баннер в честь президента США Дональда Трампа.
Фото баннера обнародовал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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«Баннер «Умань любит Трампа» установили паломники в Умани. В эти дни десятки тысяч евреев стекаются на могилу раввина Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский новый год - Рош-Ашана», - написал он в своей публикации.
Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Решение вызвало во всем мире неоднозначную реакцию, но было горячо поддержано израильской стороной.
В Умани похоронен религиозный лидер, основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман. Ежегодно к его могиле съезжаются тысячи хасидов.