Порошенко: 2019 год будет годом украинской культуры в Австрии

Федеральный канцлер Австрии считает, что совместный год культуры сблизит народы двух стран.

Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц договорились о том, что 2019 год будет провозглашен годом украинской культуры в Австрии.

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Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующее заявление Порошенко сделал на совместной пресс-конференции по результатам встречи с австрийским лидером.

«Мы договорились, что 2019 год мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии. Культурная дипломатия является очень надежным и эффективным инструментом для развития отношений между нашими народами, между нашими странами», - сказал Петр Порошенко.

Федеральный канцлер Австрии в свою очередь констатировал высокий уровень контактов народов двух стран.

«Мы очень близки на человеческом уровне, и я очень рад, что мы смогли договориться о совместном годе культуры, который сблизит народы Украины и Австрии», - отметил Курц.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня приехал с официальным визитом в Киев. По словам главы австрийского правительства, целью его украинского визита является «углубление хороших двусторонних отношений в политике, экономике и культуре».