Президенты Украины, РФ, Франции и канцлер Германии обсудят сегодня ситуацию на Донбассе

16:05, 22 декабря 2014
Политика
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Сегодня состоится телефонная конференция в «нормандском формате» с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

REUTERS

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время церемонии поздравления дипломатов по случаю их профессионального праздника.

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“В 17 часов состоится разговор с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, в 18 - состоится телефонная конференция в «нормандском формате» с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента России и вашего покорного слуги”, - сказал Петр Порошенко.

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