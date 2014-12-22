Президенты Украины, РФ, Франции и канцлер Германии обсудят сегодня ситуацию на Донбассе

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время церемонии поздравления дипломатов по случаю их профессионального праздника.

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“В 17 часов состоится разговор с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, в 18 - состоится телефонная конференция в «нормандском формате» с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента России и вашего покорного слуги”, - сказал Петр Порошенко.