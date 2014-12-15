Олланд и Меркель призвали Порошенко к проведению реформ
Президент Франции Франсуа Олланд в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
В администрации французского президента сообщили, что стороны поговорили о ситуации на Донбассе, а также о необходимости проведения в Украине реформ.
В частности, Олланд и Меркель назвали экономические реформы условием для усиления международной помощи Украине.
Кроме того, лидеры трех стран также обсудили необходимость соблюдения сторонами конфликта на Донбассе Минского протокола. Франсуа Олланд и Ангела Меркель также отметили важность «институционального решения» кризиса на востоке Украины.
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«Они подчеркнули необходимость того, чтобы российские власти приняли всех ожидаемых от нее меры, которые способствовали бы деэскалации», - сообщают в Елисейском дворце.
Там также проинформировали, что аналогичное заявление президент Франции сделал во время короткой встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным 6 мая в Москве.
Согласно сообщению на сайте президента Украины, собеседники высказались за скорейшую встречу Трехсторонней контактной группы в Минске.
«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Они отметили, что, несмотря на уменьшение количества обстрелов со времени объявления режима прекращения огня 9 декабря пока не произошло отвода войск и тяжелого вооружения от линии разграничения, закрытие границы и освобождения заложников, в соответствии с обязательствами сторон, закрепленными в Минских договоренностях. При этом Президент Украины особо отметил необходимость добиться освобождения всех заложников, численность которых на сегодняшний день превышает 600 человек », - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
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Петр Порошенко также проинформировал своих собеседников о намерениях доставить в пострадавшие регионы гуманитарную помощь с продовольствием и лекарствами
Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд высказались за целесообразность продолжения диалога в нормандском формате.