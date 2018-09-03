В УКРОПе требуют вернуть украинцам аналоговое телевидение

Народные депутаты требуют прекратить ограничивать право людей на информацию.

Народные депутаты от «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Александр Шевченко, Тарас Батенко, Виктор Шевченко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч и Александр Дубинин считают отключение аналогового телевидения в ночь с пятницы на субботу таким, что угрожает дальнейшему демократическому развитию государства.

Об этом говорится в заявлении депутатов, опубликованном на сайте УКРОПа.

«Отключение произошло мгновенно, без должного анализа и подготовительного периода и, что самое главное, с многочисленными нарушениями прав украинцев и телерадиовещателей», - отмечают народные депутаты.

Как говорится в заявлении, 30 августа Сарненский суд Ровенской области вынес решение в пользу физического лица – истицы, которая обратилась в суд с целью признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения обеспечить ей доступ к получению информации через аналоговое телевизионное вещание. Согласно упомянутому решению, запрет на отключение аналогового эфирного вещания распространяется на территорию всей Украины. Несмотря на решение суда, которое КРРТ сначала собирался выполнять, отключение аналогового эфира таки произошло.

«Речь идет о 2,5-3,5 миллионах человек, которые проживают в небольших населенных пунктах, не имея достаточного количества средств, чтобы перейти на альтернативный тип приема. У них в один миг отобрали конституционное право на информацию», - говорится в заявлении.

Как напоминают народные депутаты, переход на современное цифровое вещание – это обязательство, которое Украина подписалась в Женеве в 2006 году, и вопрос отключения «аналога» в стране поднимался еще три года назад.

«Если бы на то время государственные регуляторы имели интерес к нему, то все украинцы могли бы постепенно перейти на другие виды приема, а социально незащищенные слои получили бесплатные тюнеры», - заявляют депутаты.

По их мнению, такое мгновенное лишение населения доступа к информации выгодно тем, кто контролирует этот процесс. В заявлении упоминается, что 19 апреля 2018 года Петр Порошенко, несмотря на имеющийся у Нацсовета поэтапный план, выступал с требованием отключить аналоговое телевидение до 30 июня 2018 года.

«И только силами здравого смысла эти сроки были вытеснены на два месяца, которых, впрочем, недостаточно. Мы уверены, что такой шаг является еще одним методом подготовки действующей власти к предстоящим выборам», - говорится в заявлении.

«Кроме того, у нас вызывает беспокойство ООО «Зеонбуд», которое, будучи единственным провайдером цифрового эфирного телевидения, с 1 сентября получило полный контроль над всем эфиром нашей страны. Структура собственности «Зеонбуда» до сих пор остается темой журналистских расследований. По информации СМИ, как минимум 50%, компании принадлежит семье или же близкому окружению Януковича. То, что государство сознательно отдало под контроль «Зеонбуду» весь цифровой эфир, наталкивает нас на вопрос – кто контролирует ее вторую половину?», - спрашивают народные депутаты от УКРОПа.

Они отмечают, что ООО «Зеонбуд» не обеспечивает полное покрытие территории Украины цифровым эфиром. Отсутствие тюнеров Т2 касается преимущественно небольших населенных пунктов, где с отключением аналогового эфира у сельского населения просто не остается дешевой альтернативы телевидения и, соответственно, доступа к украинскому контенту. Между тем переход на незакодированный спутник будет давать возможность смотреть российские каналы с их пропагандой, говорится в заявлении.

«Учитывая все это, мы требуем отменить решение, вплоть до момента проведения исчерпывающего анализа ситуации и разработки эффективного и постепенного плана перехода на цифровое вещание. Мы не позволим, чтобы накануне выборов в Украине серьезно ограничивались свобода слова и доступ населения к информации. Мы не позволим, чтобы цифровой эфир страны, которая де-факто находится в состоянии войны, был под контролем сомнительной компании с непрозрачной и даже угрожающей структурой собственности. Мы не позволим, чтобы в Украине решения принимались не по закону, а в угоду определенным политическим силам, чтобы те имели больше шансов победить на выборах», - говорится в заявлении.