Порошенко и Лукашенко начали переговоры в «закрытом формате»

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Начались переговоры президентов Украины и Беларуси pic.twitter.com/gZ4BXrC3lb - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 21, 2014

"Начались переговоры президентов Украины и Беларуси", - сообщил он в Твиттере.

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Ранее сообщалось, что в Киеве запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной политики.