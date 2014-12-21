Порошенко и Лукашенко начали переговоры в «закрытом формате»

16:12, 21 декабря 2014
Политика
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В Администрации президента Украины в Киеве проходят переговоры президента Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Начались переговоры президентов Украины и Беларуси", - сообщил он в Твиттере.

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Ранее сообщалось, что в Киеве запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной политики.

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