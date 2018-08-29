Украинцы уверены, что во второй тур президентских выборов выйдут Тимошенко и Порошенко

На предстоящих выборах Президента Украины гражданам страны предстоит сделать выбор между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Такие результаты опроса среди читателей Телеграм-канала «Выборы -2019».

«В этом опросе, кстати, видна вся трагедия Анатолия Гриценко. У него второй рейтинг, отличный антирейтинг, но в то, что он может победить, люди не верят.

А чем ближе дата выборов, тем больше люди определяются в пользу тех, чью победу считают вероятной», - отмечают авторы народного опроса.

Такие прогнозы людей подтверждают и политологи, при этом считая Гриценко техническим кандидатом Порошенко.

«Сегодня Гриценко и Тимошенко толкутся на одном электоральном поле с одним отличием в том, что кроме Запада Тимошенко готов поддержать и Восток, а вот Гриценко нет.

И если верить, что Банковая сделала Гриценко своим техническим кандидатом для того, чтобы он оттянул голоса от Тимошенко и предоставил «зеленый свет» Порошенко во второй тур - все логично.

Более того, публичная риторика Гриценко, как мне видится, четко ограничена отдельными общественно важными темами, что может свидетельствовать о его осторожности, дабы не зайти «на предвыборное поле» самого Порошенко.

Поэтому, как бы украинцы не надеялись на изменения за счет новых выборов, верить в иллюзию не стоит. Если закрыть глаза на технических кандидатов, реальный выбор придется таки сделать между Тимошенко и Порошенко», - заявил Алексей Рожнов в своем Фейсбук.

Ранее СМИ сообщили, что Анатолий Гриценко был замечен ночью в Администрации Президента Порошенко.