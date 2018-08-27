Основатель культовой Pink Floyd попал в базу данных «Миротворца»

Музыканту вменяют антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма РФ.

Британский рок-музыкант, основатель и лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, заявивший что «Россия имеет все права» на оккупированный Севастополь, попал в базу данных сайта «Миротворец».

Карточка Уотерса появилась в разделе «Чистилище» на сайте центра.

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Согласно внесенным данным, музыканту вменяют антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма РФ.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию «Известия» Роджер Уотерс заявил, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на оккупированный Севастополь, а победа Евромайдана была «спланирована Вашингтоном».

Год назад Уотерс в интервью одному из пропагандистских ресурсов выражал симпатию президенту РФ Владимиру Путину.