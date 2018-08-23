ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья четырех украинских политзаключенных

Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию предоставить информацию о состоянии здоровья Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова, незаконно удерживаемых под стражей.

Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил в Facebook.

«Европейский суд по правам человека очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова», - сообщил министр.

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В частности, в решении ЕСПЧ отмечается, что «РФ до до 5 сентября должна предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им предоставлялось, и предоставляется ли такое обслуживание сейчас».

Также РФ должна предоставить информацию о политических заключенных, в доступе к которым российская сторона по вымышленным причинам отказывала украинским консулам, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и другим представителям украинского государства и активистам.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с иском к Российской Федерации с требованием обязать РФ освободить 71 незаконно удерживаемого украинца на территории России и в оккупированном Крыму.