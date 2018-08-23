Помпео в разговоре с Лавровым затронул ситуацию с Сенцовым

Российская сторона заявляет, что дала госсекретарю США "разъяснения" по делу Сенцова.

Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым затронул ситуацию с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым, который с 14 мая голодает в знак протеста.

Как сообщает МИД РФ, 23 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор Лаврова и Помпео.

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"Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности Олеге Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения", - сказано в сообщении.

Как сообщается, при обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии.

"В ходе беседы Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США", - заявили в МИД РФ.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние режиссера быстро ухудшается, в то же время российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. В Кремле ответили ей, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.