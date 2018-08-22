В Минске договорились с боевиками о "школьном" перемирии на Донбассе с 29 августа

Все стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтверждают приверженность режиму прекращения огня, который должен начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

"Пока ситуация с безопасностью на Донбассе не претерпела существенных изменений", - добавила Олифер.

Она отметила, что на протяжении "хлебного перемирия", которое было объявлено 27 июня и начало действовать с 1 июля, по состоянию на 20 августа "украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в том числе с запрещенного Минскими соглашениями оружия – РСЗО "Град", танков, артиллерии, минометов".

"Есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы 9 населенных пунктов", - сообщила Олифер.

Как сообщал УНИАН, ранее Киев призвал усилить санкции против РФ из-за их новых систем РЭБ на Донбассе.