МИД Украины призывает ужесточить санкции против РФ из-за их новых систем РЭБ на Донбассе

Украинские дипломаты уверены, что появление нового российского оборудования на оккупированном Донбассе свидетельствует о намерении РФ продолжать обострять ситуацию на востоке Украины.

Министерство иностранных дел Украины хочет, чтобы международное сообщество ужесточило санкции против Российской Федерации после обнаружения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ новых российских систем радиоэлектронной борьбы на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

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"Украина представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть ужесточены", - подчеркнули украинские дипломаты.

"Зафиксированные СММ ОБСЕ 4 новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении вооруженных сил РФ, являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", - говорится в сообщении.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете от 11 августа сообщила, что 28 июля в Чернухино на Луганщине беспилотный летательный мини-аппарат СММ впервые зафиксировал четыре системы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ 109A «Былина» и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репелленты-1».

В ответ на эту информацию в Государственном департаменте США призвали Российскую Федерацию вывести свои войска с Донбасса.