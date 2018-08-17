МИД Украины призывает ужесточить санкции против РФ из-за их новых систем РЭБ на Донбассе

02:51, 17 августа 2018
Политика
31 0
Иллюстрация / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины хочет, чтобы международное сообщество ужесточило санкции против Российской Федерации после обнаружения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ новых российских систем радиоэлектронной борьбы на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Читайте такжеРоссия обязана вывести свои войска из Украины - Госдеп

"Украина представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть ужесточены", - подчеркнули украинские дипломаты.

"Зафиксированные СММ ОБСЕ 4 новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении вооруженных сил РФ, являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", - говорится в сообщении.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете от 11 августа сообщила, что 28 июля в Чернухино на Луганщине беспилотный летательный мини-аппарат СММ впервые зафиксировал четыре системы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ 109A «Былина» и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репелленты-1».

В ответ на эту информацию в Государственном департаменте США призвали Российскую Федерацию вывести свои войска с Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Россия#санкции#МИД Украины