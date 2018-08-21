Луценко: к "спасению нерядового Кернеса" причастны нардепы

Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что никто из народных депутатов не приходил к нему "договариваться".

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что к закрытию дела против городского головы Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я точно знаю, что господин Кернес проводил переговоры с народными депутатами, чтобы ему помогли закрыть это дело", – рассказал он "закулисную" часть дела.

На просьбу назвать конкретные фамилии Луценко ответил: "Я не могу это говорить, доказательства еще не сформированы до конца".

Генпрокурор заверил, что никто из них не приходил к нему "договариваться":

"Нет, я же все-таки руководитель правоохранительной системы, поэтому знаю немножко больше, чем могу сказать. Следите, пожалуйста, на следующих выборах, кто из новых избранников появится на Харьковском городском округе (по данным УП, на следующих выборах в ВР по одному из округов Харькова может баллотироваться депутат из фракции БПП Александр Грановский). Это будет вам ответом о том, кто это готовил. Это такой подарок ко дню рождения господина Кернеса", – рассказал Луценко.

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Генпрокурор заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы судья, который закрыл дело мэра Харькова, "понес наказание за план спасения нерядового Кернеса".

На ремарку относительно того, что в деле все таки сторону обвинения представляли 19 прокуроров, но ни один из них не являлся на заседание суда, генпрокурор отметил следующее: "Потому что все они должны были готовиться к дебатам. Быть козлами отпущения, которые просто сидят и смотрят на то, как судья делает подарок на день рождения, мы не собирались".

"Мы имели право, как и сторона защиты, просить время на подготовку к дебатам. По аналогии возьмите суд над Януковичем. Когда адвокаты просят дать им время на подготовку, судья на это идет. Например, можно просить месяц, но получить 15 дней. Но нельзя просто при отсутствии одной из сторон продолжать заседание", – добавил генпрокурор.

По словам Луценко, "если кто-то влиял на судебный процесс для такого решения, то это точно не прокуратура".

На вопрос, был фактор президента в этом деле, глава ГПУ сказал следующее.

"Я еще раз могу сказать, что к этому решению, как и в любых других решениях судов, по моим данным, Петр Алексеевич точно не причастен. Что касается нашего впечатления (по делу Кернеса – ред.), то мы сошлись на том, что апелляция должна поставить все в законное русло".

Луценко отметил, что, бывало, обменивался с Порошенко "не совсем цензурными впечатлениями от того или другого решения суда".

"Давайте поставим все точки над "и". Разговоры о том, что президент контролирует судебную систему, является абсолютным бредом", – подчеркнул генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины «о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, повлекшем тяжкие последствия».

16 августа Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы в отношении этого решения.