Генпрокуратура обжаловала закрытие дела Кернеса

Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство против Кернеса и его охранников 10 августа.

Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда г. Полтава относительно закрытия дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Г. Кернеса», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство против Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса. В прокуратуре заявляли, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях.

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины «о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, которое привело к тяжелым последствиям».

14 августа в ГПУ заявили, что не будут привлекать к дисциплинарной ответственности прокуроров за отсутствие на заседании суда по делу Кернеса.