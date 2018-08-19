Президентский рейтинг Тимошенко превысил 23% - соцопрос

Отдать свой голос за лидера «Батькивщины» готовы 23,1% избирателей.

Юлия Тимошенко укрепляет свое лидерство в президентском рейтинге, в полтора раза опережая ближайшего конкурента. Это подтвердил очередной опрос общественного мнения.

Так, согласно данным компании GfK Ukraine отдать свой голос за лидера «Батькивщины» готовы 23,1% избирателей, которые определились и придут на участки.

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Действующего Президента Петра Порошенко, которого называли самым вероятным соперником Юлии Тимошенко во втором туре, поддерживают 8 процентов украинцев. Он занимает лишь седьмое место, уступая Анатолию Гриценко, Юрию Бойко, Олегу Ляшко, Святославу Вакарчуку и Вадиму Рабиновичу.

Лидером партийного рейтинга, по данным социологов, тоже есть партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». За нее на парламентских выборах проголосовали бы 25,9% респондентов, которые определились с выбором и придут голосовать.

Исследование проводилось 3-22.07.2018. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.