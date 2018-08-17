"В Москву будут только медведи ходить": заявление украинского министра вызвало истерику на росТВ (видео)

В России нервно отреагировали на заявление украинского министра об ограничении сообщения с РФ.

Советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александр Хинштейн крайне нервно отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что по Москве всокоре будут ходить только медведи.

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Этот сарказм украинского чиновника касался инициативы об отмене железнодорожного сообщения Украины со страной-агрессором. Яркий троллинг задел россиянина за живое и он перешел на откровенные угрозы в эфире пропагандистской программы на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

В частности,он обвинил украинскую сторону в раздувании русофобии и истерии и нагло потребовал относиться к стране-агрессору с уважением при любых обстоятельствах.

"Поверить в перспективу хождения по улицам Москвы одних медведей может только человек психически неустойчивый. Я полагаю, что никто, даже из людей, не любящих нашу страну, воспринимающих Россию в качестве главного противника, всерьез никогда в подобное не поверит. Если вы действительно относитесь к нам, как к своему врагу, — это ваше право. Но, пожалуйста, вы относитесь к нам с уважением, потому что недооценивать противника — это первый путь к поражению", — угрожающе обратился Хинштейн к украинцам.

Напомним, 16 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", – написал министр на своей странице в Facebook.