Рубли не пахнут: журналист уличил жену министра Омеляна в торговле с Россией

Ранее Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией, заявив, что в Москву «будут ходить только медведи».

Пока министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ограничивает транспортное сообщение с РФ, его жена Светлана Бевза продает свою продукцию в России, заявил журналист Александр Дубинский.

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«Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продаёт свои платья в этой самой РФ. Патриоту Украины и матери граждан США – рубли, видимо, не пахнут», - указал Дубинский у себя в Facebook.

Свою публикацию журналист сопроводил скриншотами, сделанными на сайте одного из российских интернет-магазинов. Согласно материалам, в магазине можно приобрести платья под брендом одежды и аксессуаров BEVZA.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", – написал министр в Facebook.