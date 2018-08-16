Ходорковский приезжал в оккупированный Донецк и пытался разрулить ситуацию - российский бизнесмен
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин утверждает, что оппозиционный политик РФ Михаил Ходорковский приезжал в уже оккупированный Донецк.
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Об этом он рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина", передает "Гордон". При этом Чичваркин не указал, когда точно был этот визит.
"Кстати, вы знаете, что Ходорковский приезжал на Донбасс и пытался как-то разрулить ситуацию?.. Да, Ходорковский приезжал в уже захваченный Донецк... Вот так. Пробыл два или три дня, и ему рекомендовали немедленно эту территорию покинуть, потому что все плохо закончится", - утверждает российский оппозиционер.
Напомним, в 2015 году Ходорковский призвал заморозить конфликт на Донбассе и объяснил, почему США нельзя давать украинцам оружие.