Ходорковский приезжал в оккупированный Донецк и пытался разрулить ситуацию - российский бизнесмен

По словам российского бизнесмена Чичваркина, Ходорковский пробыл в оккупированном Донецке два или три дня.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин утверждает, что оппозиционный политик РФ Михаил Ходорковский приезжал в уже оккупированный Донецк.

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Об этом он рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина", передает "Гордон". При этом Чичваркин не указал, когда точно был этот визит.

"Кстати, вы знаете, что Ходорковский приезжал на Донбасс и пытался как-то разрулить ситуацию?.. Да, Ходорковский приезжал в уже захваченный Донецк... Вот так. Пробыл два или три дня, и ему рекомендовали немедленно эту территорию покинуть, потому что все плохо закончится", - утверждает российский оппозиционер.

Напомним, в 2015 году Ходорковский призвал заморозить конфликт на Донбассе и объяснил, почему США нельзя давать украинцам оружие.