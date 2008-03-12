Колесников ждет, пока проект Блоги наберет процентов 10?

Народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ исключает возможность выхода ряда лиц из Партии регионов для участия в создании нового политического проекта под руководством Виктора БАЛОГИ.

Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус» №10 от 12 марта 2008 года.

«Никто из Партии регионов не собирается принимать участия ни в каком новом политпроекте», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что заявления ряда политиков по этому поводу являются «полным бредом».

«Пусть никто не переживает – бизнес никогда не предаст интересы своего края», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в политике можно искать партнеров и стратегических, и ситуативных, но для этого необязательно объединяться в новые проекты. «А где новые проекты должны взять рейтинг? Вот когда политпроект (не обязательно В.БАЛОГИ) наберет процентов 10, пройдет в парламент, тогда можно о чем-то говорить», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.