Участие Путина в свадьбе главы МИД Австрии дискредитирует эту страну как нейтральное государство - нардеп

Председатель Комитета ВР по иностранным делам отмечает, что президент РФ "должен сидеть на скамье подсудимых".

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что участие президента РФ Владимира Путина в свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа дискредитирует эту страну как нейтральное государство.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин - тот, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине", - подчеркнула Гопко.

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По ее мнению, присутствие Путина на церемонии свадьбы - это "еще один сигнал - удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях и международные эксперты, как Красный крест, не имеют доступа к ним, когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей и нет перемирия".

"Путин должен был бы сидеть на скамье подсудимых также и из-за таких преступлений, как MH17, Алеппо, Солсбери", - заявила Гопко.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.