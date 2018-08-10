"Были больны": Луценко объяснил неявку прокуроров в суд над Кернесом

По словам генпрокурора, судья не имел права уходить в совещательную комнату без присутствия прокуроров.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуроры не пришли на заседание Киевского районного суда Полтавы, где рассматривалось дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, из-за болезни.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прокуроры были больны. А судья не имел права уходить в совещательную комнату без их присутствия», – написал Луценко в комментариях к своему посту по закрытию дела против Кернеса.

При этом, кто именно из 19 прокуроров был больным, генеральный прокурор не уточнил.

Луценко заявил, что судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, который постановил закрыть уголовное производство по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого по обвинению в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

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Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст.27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства против Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Сегодня, 10 августа, Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса, Блинников и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном ирешение, повлекшем тяжкие последствия".