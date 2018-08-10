Прокуратура хочет открыть производство против судьи, которая закрыла дело Кернеса

Прокуратура собирается обжаловать решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса в апелляционных инстанциях.

Генеральная прокуратура Украины считает незаконным решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого по обвинению в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская.

"Является ли оно (решение суда) законным? Конечно, нет. И незаконность его мы будем доказывать соответствующими апелляционными жалобами, которые готовятся на сегодняшний момент", - сказала она.

По словам заместителя генпрокурора, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, повлекшим тяжкие последствия".

"В настоящее время решается вопрос о поручении расследования данного уголовного производства соответствующему органу досудебного расследования", - сообщила Стрижевская.

Она напомнила, что ГПУ утратила возможность проведения досудебных расследований по зарегистрированным делам и это должно осуществлять Государственное бюро расследований, которое до сих пор не заработало.

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"Поэтому будет решаться вопрос, в каком органе досудебного расследования в соответствии с полномочиями и компетенцией будет поручено это производство", - добавила заместитель генпрокурора.

"Что касается самого, собственно, решения. Согласно резолютивной части этого решения суд закрыл производство в отношении лиц, обвиняемых в данном уголовном производстве в связи с тем, что сторона обвинения отказалась от обвинения. Это абсолютная бессмыслица", - заявила Стрижевская.

В частности, она подчеркнула, что процедура обвинения предусмотрена в ст. 340 Уголовного процессуального кодекса.

"Она имеет четко определенные границы. Это должно быть письменное подтверждение, письменное постановление. Она имеет определенные атрибуты и свидетельствует об убеждении прокурора, участвующего в судебном заседании, о невозможности поддержания обвинения. Извините, фантазии из-за того, что прокурор не явился по объективным причинам в судебное заседание, не является основанием считать это отказом от обвинения в суде", - подчеркнула она.

Стрижевская отметила, что судом со 2 по 9 июля назначалось семь судебных заседаний, но прокуроры перед тем 26 июня направили в суд заявление с просьбой отложить рассмотрение дела в связи с лечением. При этом ее спросили, чем именно заболели прокуроры. "Я думаю, что это была какая-то вирусная инфекция, но я не знаю", - ответила она.

Она заявила, что суд в Полтаве, постановляя свое решение, полностью нарушил процедуру судебных решений, предусмотренную УПК.

"В связи с этим мы, конечно, будем подавать апелляционную жалобу. И меня нет сомнений, что при такой ситуации, очевидно, наша апелляционная жалоба имеет все шансы быть удовлетворена Апелляционным судом", - убеждена заместитель генпрокурора.

"Три года судебных заседаний закончились по сути ничем. И в лучшем случае это будет новое судебное разбирательство, которое тоже будет очень длительным. Возможно, такой был план у судьи. Возможно, это понимание суда следствием судебного разбирательства. Я не думаю, что уже есть законное решение", - добавила Стрижевская.

Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Сегодня, 10 августа, Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.