Совет ЕС решил расширить санкции против России за аннексию Крыма

Об этом говорится в сообщении Совета по иностранным делам, распространенном 15 декабря по итогам его заседания, передает «Европейская правда».

В то же время, о деталях принятых санкций не сообщается, поскольку они еще должны быть согласованы на рабочем уровне.

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"Совет принципиально одобрил предложения Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини о введении дополнительных ограничительных мер ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Технические дискуссии относительно ее предложения продолжаются", - говорится в сообщении.

По неофициальным данным Могерини, по просьбе украинской стороны, предложила ужесточить ограничения на торговлю европейских предприятий с крымскими контрагентами.