Сюмар: Общественность и комитет согласовали изменения в сфере медиа

Об этом шла речь на совместном заседании Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики и Общественного совета по вопросам свободы слова и информационной политики.

По словам председателя профильного парламентского комитета, народного депутата фракции «Народный фронт» Виктории Сюмар, во время заседания было согласовано основные направления его работы.

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«Первый приоритет - это общественное вещание и его быстрая реализация, второй - это иновещания, третье - это разгосударствление, четвертое - это прозрачность медиасобственности, пятое - защита прав журналистов и последнее - максимальная прозрачность власти перед обществом», - подчеркнула народный депутат.

Именно на реализации этих комитетов хочет сосредоточиться комитет вместе с общественностью.

«Было решено, что на базе этого комитета будет создана коммуникационная площадка для согласования позиций всех сторон - медиасообщества, общественных организаций и органов власти. Несмотря на это, вокруг этого будет построена целая система изменений в сфере медиа», - сказала председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.