Адвокат Савченко не уверен, что она скоро появится в Верховной Раде

Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо.TV" высказал адвокат Марк Фейгин.

"Я исхожу из худшего сценария: власть тупо пойдет на то, чтобы довести дело до рассмотрения по существу. Открытый публичный процесс для них - уже поражение", - заявил Фейгин.

В то же время, по мнению адвоката, такой суд превратится в судилище над агрессивной политикой Кремля в отношении Украины.

"И без того проблем и хлопот у Кремля много. Для чего их приумножать?" - подчеркнул правозащитник.

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Он не исключил и позитивного сценария развития событий.

"Я не исключаю и второго сценария, когда Надежда Савченко, став депутатом Верховной Рады, станет в последствии и делегатом ПАСЕ. Это дает дипломатический иммунитет и освободит ее от уголовной ответственности", — уточнил Фейгин.

"Если такое произойдет, то это — лучший из вариантов, в который я с трудом верю, но не исключаю", — добавил адвокат.

Напомним, Савченко впервые после психбольницы доставили в суд.