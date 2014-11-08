Адвокат Савченко не уверен, что она скоро появится в Верховной Раде
Россия не допустит проведения открытого судебного процесса по делу пленной украинской летчицы Надежды Савченко. И статус народного депутата Украины ей не сильно поможет.
Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо.TV" высказал адвокат Марк Фейгин.
"Я исхожу из худшего сценария: власть тупо пойдет на то, чтобы довести дело до рассмотрения по существу. Открытый публичный процесс для них - уже поражение", - заявил Фейгин.
В то же время, по мнению адвоката, такой суд превратится в судилище над агрессивной политикой Кремля в отношении Украины.
"И без того проблем и хлопот у Кремля много. Для чего их приумножать?" - подчеркнул правозащитник.
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Он не исключил и позитивного сценария развития событий.
"Я не исключаю и второго сценария, когда Надежда Савченко, став депутатом Верховной Рады, станет в последствии и делегатом ПАСЕ. Это дает дипломатический иммунитет и освободит ее от уголовной ответственности", — уточнил Фейгин.
"Если такое произойдет, то это — лучший из вариантов, в который я с трудом верю, но не исключаю", — добавил адвокат.
Напомним, Савченко впервые после психбольницы доставили в суд.