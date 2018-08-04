Сенцова в колонии посетил священник: режиссер отказался от "разговора без посторонних" и исповеди

Украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, посетил священник.

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Об этом сообщает пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передают российские СМИ. «Настоятель Храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги иерей Богдан Василюк сегодня посетил ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников, жалоб на условия содержания у него нет», - отметили в ведомстве.

«Иерей Богдан Василюк предложил ему побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ). 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она добавила, что получила от российской стороны документальное подтверждение того, что Сенцов жив.

19 июля Денисова сообщила, что Сенцов практически не ориентируется в датах. В связи с этим она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хусейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу организации визита их представителей в колонию, где удерживают Сенцова, для проверки этой информации.

2 августа Денисова сообщила, что получила письмо от российского омбудсмена Татьяны Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.В письме говорится, что по результатам проведенного 13 июля медосмотра состояние здоровья Сенцова «характеризуется как относительно удовлетворительное, факторов, угрожающих жизни осужденного, не имеется».