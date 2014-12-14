Порошенко требует, чтобы всех заложников вернули домой к Рождеству
15:43, 14 декабря 2014Политика
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Президент Петр Порошенко считает необходимым активизировать работу по освобождению заложников, находящихся в плену боевиков и на территории России.
Порошенко требует активизации усилий СБУ / УНИАН
Об этом Порошенко заявил сегодня на встрече с руководителями силовых ведомств, сообщает "Сегодня".
"Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел по ускорению возврата наших домой. Задача ставится такая, что к Рождеству все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой", – подчеркнул Порошенко.
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Он также отметил, что СБУ должна приложить не меньше усилий в поиске пропавших без вести.
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