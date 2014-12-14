Порошенко требует, чтобы всех заложников вернули домой к Рождеству

15:43, 14 декабря 2014
Политика
0 0

Президент Петр Порошенко считает необходимым активизировать работу по освобождению заложников, находящихся в плену боевиков и на территории России.

Порошенко требует активизации усилий СБУ / УНИАН

Об этом Порошенко заявил сегодня на встрече с руководителями силовых ведомств, сообщает "Сегодня".

"Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел по ускорению возврата наших домой. Задача ставится такая, что к Рождеству все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой", – подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: "Режим тишины" позволил Украине усилить позиции и укрепить линию обороны

Он также отметил, что СБУ должна приложить не меньше усилий в поиске пропавших без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter