Порошенко требует, чтобы всех заложников вернули домой к Рождеству

Об этом Порошенко заявил сегодня на встрече с руководителями силовых ведомств, сообщает "Сегодня".

"Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел по ускорению возврата наших домой. Задача ставится такая, что к Рождеству все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой", – подчеркнул Порошенко.

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Он также отметил, что СБУ должна приложить не меньше усилий в поиске пропавших без вести.