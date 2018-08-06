Суд продлил арест подозреваемому в организации теракта в отношении Бабченко

Герман будет оставаться под стражей до 23 сентября.

Шевченковский районный суд города Киева продлил до 23 сентября действие меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации подготовки террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шевченковского райсуда.

Отмечается, что судебное заседание состоялось 25 июля.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и его "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В дальнейшем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.