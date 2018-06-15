СБУ сообщила о задержании еще одного подозреваемого в деле Бабченко

При этом в СБУ не сообщили имени задержанного лица, назвав его гражданин "Т".

По делу "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко правоохранители задержали украинца - куратора группы лиц, которые в российском Ростове-на-Дону проходили подготовку с целью совершения терактов на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

В СБУ рассказали, как двое организаторов "убийства" российского журналиста Борис Герман и Вячеслав Пивоварник во взаимодействии со спецслужбами РФ готовили совершение терактов в Украине.

"Досудебным следствием СБУ также установлено, что Герман по указанию Пивоварника в мае 2018 года осуществлял финансирование и логистику из Российской Федерации в Украину группы украинцев - всего три человека, которые в городе Ростов-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленные на дальнейшие совершения террористических актов на территории Украины", - заявил Тиводар.

"Данный инструктаж и обучение, как следует из материалов уголовного производства, осуществлялся представителями спецслужб РФ", - добавил он.

В СБУ продемонстрировали фрагменты переписки, где Пивоварник дает указания Герману по организации перелета указанных лиц по маршруту Ростов-на-Дону - Москва - Стамбул - Киев, при этом направляет фото паспортов.

"На основании полученной информации 13 июня Службой безопасности Украины задержан гражданин Украины "Т", который руководил вышеупомянутой группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине", - подчеркнул представитель СБУ.

Также, по его словам, в ходе проведения обыска у гражданина "Т" по месту его проживания было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время есть достаточно оснований обоснованно подозревать гражданина "Т" в причастности к подготовке террористических актов", - заявили в СБУ.

"Гражданин "Т" в настоящее время задержан следователем и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.263 - это незаконное обращение с огнестрельным оружие и взрывчатыми веществами, а также в организации подготовки террористического акта", - добавил Тиводар.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В дальнейшем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.