Турчинов заявил о готовности занять пост секретаря СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам в кулуарах парламента.

Так, отвечая на вопрос, готов ли он стать секретарем СНБО, он заявил: "мы готовы работать на страну. Это позиция "НФ", и моя в частности", - подчеркнул он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, поступали ли ему соответствующие предложения, Турчинов сказал, что ему "поступало много предложений".

Ранее сообщалось, что Турчинов может стать секретарем СНБО.