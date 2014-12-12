Турчинов заявил о готовности занять пост секретаря СНБО
10:31, 12 декабря 2014Политика
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Председатель фракции "Народного фронта" в ВР Александр Турчинов заявил, что готов работать на страну, комментируя заявление о его потенциальном назначении секретарем СНБО.
Турчинов сказал, что ему "поступало много предложений" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам в кулуарах парламента.
Так, отвечая на вопрос, готов ли он стать секретарем СНБО, он заявил: "мы готовы работать на страну. Это позиция "НФ", и моя в частности", - подчеркнул он.
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Отвечая на уточняющий вопрос, поступали ли ему соответствующие предложения, Турчинов сказал, что ему "поступало много предложений".
Ранее сообщалось, что Турчинов может стать секретарем СНБО.
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