Глава СБУ заявляет, что контрразведке удалось ликвидировать всех предателей в штабе АТО

23:11, 11 декабря 2014
Политика
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Контрразведке удалось выявить и ликвидировать всех предателей в штабе АТО.

Наливайченко

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил сегодня в прямом эфире на 5-ом канале.

«Нам удалось в течение нескольких месяцев добиться, чтобы не было предателей в штабе АТО», - сказал Наливайченко.

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