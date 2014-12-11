Глава СБУ заявляет, что контрразведке удалось ликвидировать всех предателей в штабе АТО
23:11, 11 декабря 2014Политика
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Контрразведке удалось выявить и ликвидировать всех предателей в штабе АТО.
Наливайченко заявляет, что контрразведке удалось ликвидировать всех предателей в штабе АТО
Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил сегодня в прямом эфире на 5-ом канале.
«Нам удалось в течение нескольких месяцев добиться, чтобы не было предателей в штабе АТО», - сказал Наливайченко.
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