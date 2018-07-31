Горбатюк подал в суд на Луценко

Горбатюк просит суд признать противоправными действия генпрокурора Юрия Луценко относительно проверки Департамента специальных расследований ГПУ.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в святи с проверкой на сегодняшний день уже ликвидированного Департамента специальных расследований ГПУ.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Истец просит суд признать противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко об утверждении пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года, послужившего основанием для издания приказа «О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в сообщении.

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить соответствующий приказ генпрокурора.

Суд решает, открывать ли производство по этому административному делу.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля Сергей Горбатюк - начальник Департамента спецрасследований ГП, занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 гг. и преступлений чиновников во времена президентства Виктора Януковича - заявил, что в Департамент пришли с внеплановой проверкой. По его словам, людей, которые хотели провести проверку, не пустили в Департамент, потому что они не смогли предоставить соответствующих документов по плану их проверки.

В свою очередь в пресс-службе ГПУ заявили, что проверка Департамента была плановой, и она не состоялась в связи с отказом руководителя Департамента создать соответствующие условия для ее проведения.

11 июля генпрокурор Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании ГПУ, которым, в частности, был ликвидирован Департамент спецрасследований.

Как пояснили в ГПУ, организационные изменения имели целью разграничить структурные подразделения, осуществляющие досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в ГПУ.

В структуре ГПУ было образовано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение «с той же штатной численностью, и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований».

Отдел процессуального руководства по уголовным производствам следователей Управления специальных расследований включен как отдельное подразделение в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований.

16 июля Луценко сообщил, что Горбатюк назначен начальником Управления спецрасследований ГПУ.