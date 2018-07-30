Адвокаты Януковича сорвали судебные дебаты по делу о госизмене экс-президента

Судья Оболонского райсуда Киева Девятко объявил о переходе в стадию прений на прошлом заседании.

Представители Януковича - адвокаты фирмы Averlex - не пришли на сегодняшнее заседание Оболонского райсуда Киева, где должна была начаться стадия дебатов сторон.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, судья Владислав Девятко сообщил, что утром адвокаты подали ходатайство "о якобы уважительной причине неявки". В этом ходатайстве они сообщают, что находятся в Верховном Суде, где просят сменить подсудность в деле.

По словам судьи, это уже третье обращение адвокатов в Верховный Суд с просьбой сменить подсудность и "фактически срыв дебатов".

Девятко перенес заседание на завтра, 31 июля, на 10 утра, а также извинился перед всеми, кто явился. Он пояснил, что не мог поступить иначе, так как нужно соблюдать право Виктора Януковича на защиту.

Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ст. 111 ("государственная измена"), ст.27, ч.2 ст.437 ("пособничество в ведении агрессивной войны") ст.27 ч.3, ст.110 ("пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия").

Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко. Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.