Савченко потеряла слух на одно ухо, тюремные медики не справляются - адвокат

Защита украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко обеспокоена состоянием ее здоровья из-за воспалившегося уха.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Илья Новиков.

”Только что я вышел от Надежды Савченко. Впервые за все это время она попросила о помощи для себя лично. У нее снова воспалилось правое ухо, простуженное на этапе в сентябре. Тюремные медики не справляются, сейчас потеря слуха этим ухом уже полная, и похоже, дальше будет хуже. Мы будем просить ОНК срочно послать кого-нибудь осмотреть ее”, - сообщил Новиков.

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Также адвокат отметил, что ”впервые за все эти месяцы в камере у Надежды появилась соседка - 24-летняя Залина К., обвиняемая в соучастии в разбойном нападении. Отношения у них сложились нормальные”.

”Мы с Надеждой провели около часа за изучением биллинга телефонов Корнелюка и Волошина, предоставленных нам СБУ. Даже по неполной информации, которая у нас есть сейчас, журналисты в тот день приехали в район, где затем попали под обстрел, не раньше 10.34 по киевскому времени, а в 10.44 телефон Савченко уже находился в центре Луганска. В действительности временной разрыв гораздо больше - в плен Савченко попала в начале одиннадцатого, а съемочная группа приехала на сам перекресток уже после 11”, - сообщил адвокат.

В этой связи Новиков подчекнул, что в принципе, этой информации достаточно для прекращения преследования.

По его словам, он с другими адковокатами в ближайшее время намерены рассказать обо всем более детально.

”В понедельник в Мосгорсуде будут рассматриваться две наших очередных жалобы, в том числе на продление ареста. Надежда будет участвовать по видеоконференции”, - отметил Новиков.

Справка УНИАН. Летчица Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию.

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Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в РФ Савченко обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.