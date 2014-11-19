ЦИК зарегистрировала Савченко народным депутатом

Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании зарегистрировала 51 народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности от "Блока Петра Порошенко" был зарегистрирован 31 народный депутат, а именно: Ольга Богомолец, Мустафа Джемилев, Мария Матиос, Николай Томенко, Ирина Геращенко, Виталий Ковальчук, Руслан Князевич, Игорь Гринив, Оксана Продан, Наталия Новак, Александр Черненко, Ростислав Павленко, Мария Ионова, Артур Палатный, Роман Романюк, Павел Розенко, Григорий Заболотный, Ирина Фриз, Богдан Онуфрик, Виктор Король, Николай Паламарчук, Валерий Ищенко, Валерий Пацкан, Наталия Агафонова, Ольга Белькова, Алексей Савченко, Михаил Кобцев, Глеб Загорий, Егор Фирсов, Виталий Чепинога, Алексей Мушак.

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От партии "Народный фронт" зарегистрировано 7 народных депутатов, а именно: Арсения Яценюка, Вячеслава Кириленко, Ивана Васюника, Остапа Семерака, Николая Княжицкого, Светлану Вайцеховскую, Павла Пинзеника.

От "Оппозиционного блока" зарегистрировано 7 народных депутатов, а именно: Александра Вилкула, Юлию Левочкину, Ивана Мирного, Юрия Мирошниченко, Михаила Папиева, Александра Долженкова, Александра Нечаева.

От "Батькивщины" зарегистрировано 5 народных депутатов, а именно: Надежду Савченко, Сергея Соболева, Алексея Рябчина, Сергея Власенко, Александра Абдуллина.

От Радикальной партии народным депутатом был зарегистрирован Александр Артеменко.