Ситуация на Донбассе вошла в стадию замороженного конфликта - участник АТО

Ситуация на Донбассе вошла в стадию замороженного конфликта.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» заявил и.о. заместителя командира 2-й роты 12-го батальона территориальной обороны Киева Владимир Кухар.

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«К сожалению, этот конфликт уже зашел в стадию замороженного конфликта, затянувшегося конфликта. По мере того, как мы укрепляем свои позиции, нужно предпринимать действия, чтобы его размораживать и завершать, а не для того, чтобы загонять себя в тупик», - сказал он.

Кухар добавил, что «все эти перемирия только загоняют в тупик».