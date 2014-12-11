Портников: У Путина нет стратегического плана по Украине

Об этом он заявил в своей колонке в новом номере журнала «Новое Время».

«У российского руководства нет стратегического плана действий, Путин скорее реагирует, чем выстраивает ситуацию. Путин уже не способен правильно оценить происходящее. Он совершает ошибки, нередко роковые для окружающих, но никогда не проводящие к успеху», - пишет Портников.

По его словам, Путин не сомневается в том, что оккупированный Донбасс – это рычаг давления на Украину.

Читайте такжеПутин мыслит в отношении Украины категориями XIX века – Касьянов

«Путин убежден, что диверсанты в Донецке помогут разжечь восстание по всей Восточной Украине. В результате мы стали свидетелями небывалого единения центра, запада и востока в противостоянии шовинистической заразе», - отмечает Портников.

Полную версию колонки читайте в свежем номере журнала «Новое Время».