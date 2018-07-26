Прокуратура АРК установила личности 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену в Крыму

Сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры.

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) установила полные идентификационные данные более 9 тыс. человек из числа бывших сотрудников украиснких правоохранительных органов на полуострове, совершивших государственную измену.

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Об этом сообщил первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, передают Крым.Реалии. По его словам, следственное управление прокуратуры АРК осуществляет досудебное расследование по 123 уголовным производствах по фактам совершения государственной измены.

«В ходе досудебного расследования установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек», – сказал Николай Иванец.

Он отметил, что сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры. «Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию по более 4000 человек из числа правоохранителей», – сообщил первый заместитель прокурора.

Николай Иванец отметил необходимость улучшения сотрудничества с сотрудниками СБУ в части установления лиц, совершивших государственную измену, и Государственной пограничной службы Украины по вопросам пересечения госграницы и административной границы с Крымом.

Генеральная прокуратура Украины вменяет государственную измену 73 украинским военным, которые изменили присяге и после аннексии Россией Крыма не вернулись с полуострова на материк.