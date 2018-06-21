Адвокатам Януковича дали время до 30 июля на допрос Азарова и Ко

Заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены продолжалось около 10 минут. Председательствующий судья Владислав Девятко вынужден был закрыть заседание до завтра, поскольку, несмотря на договоренности, адвокаты Януковича в очередной раз не обеспечили явку своих свидетелей в зал.

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича в очередной раз не обеспечили явку в суд по рассмотрению дела о государственной измене ни одного свидетеля, о допросе которых ходатайствовали, в заседании объявлен перерыв до 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении экс-президентом госизмены продолжалось около 10 минут.

В начале заседания Оболонского райсуда Киева адвокат Януковича Виталий Сердюк в очередной раз заявил, что свидетели стороны защиты, в том числе бывшие премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации президента Андрей Клюев, министр внутренних дел Виталий Захарченко не были вызваны в суд в порядке международной правовой помощи, а официальные украинские печатные издания, в которых опубликованы вызовы в суд этих лиц, не выходят в России, и поэтому, по мнению Сердюка, эти лица не обязаны реагировать на такие вызовы.

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Вместе с тем Сердюк добавил, что, несмотря на это, Азаров готов свидетельствовать в суде.

«Свидетели Азаров, Захарченко, Якименко не уведомлялись судом в порядке международной правовой помощи, а газета, в которой печатаются вызовы, не выходит в России», - сказал Сердюк.

Кроме того, защитники Януковича в очередной раз заявили, что у них есть новые свидетели и хотят, чтобы суд их допросил.

В свою очередь представители стороны обвинения заявили, что суд еще в феврале определился, какие свидетели должны быть допрошены, но даже этих свидетелей адвокаты Януковича не способны привести в суд.

В то же время председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил: «Мы работаем уже более года, рассмотрены сотни ваших ходатайств, допрошены более 40 свидетелей со стороны защиты и обвинения, суд уже перешел к стадии прений, затем вернулся к допросу свидетелей, которых защита смогла обеспечить. Мы с вами согласовали даты и заканчиваем допрос свидетелей, а именно - Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Бернадского, Кобзаря, Ярощука и по желанию допросим обвиняемого Януковича».

При этом судья подчеркнул, что, согласно принятому ранее решению, суд начнет прения.

«В другой части суд считает, что суд обеспечил защите возможность обосновать любую свою позицию, увеличивать число свидетелей суд в настоящее время необходимости не видит. До 30 июля мы допрашиваем свидетелей, а 30 июля проводим судебные прения», - подчеркнул Девятко.

После этого он закрыл заседание, объявив перерыв до 10.00 22 июня, из-за того, что адвокаты Януковича не привели сегодня ни одного свидетеля.

После заседания прокурор Руслан Кравченко заявил, что более полугода защитники Януковича не могут обеспечить участие своих свидетелей в заседаниях суда для проведения допросов.

В свою очередь Сердюк считает, что отказ суда привлечь новых свидетелей к рассмотрению дела означает, что суд находится под давлением.

«Когда суд отказывает в допросе свидетелей, то это означает, что суд лишен независимости, и суду установили рамки, в которые он должен вынести приговор, и этот приговор судом уже составлен», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

19 апреля 2018 года судья Девятко уже объявил судебные прения, и прокуроры даже начали произносить речь в рамках прений, однако после демарша защитников Януковича, которые покинули зал судебных заседаний, прокуроры прекратили произносить речь, а на следующем заседании суд принял решение возобновить допрос свидетелей защиты.

6 июня суд снова вынес решение о проведении прений, на этот раз - 30-31 июля с резервной датой 1 августа.